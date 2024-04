Godzilla Minus One: O Vencedor do Prêmio da Academia do Japão

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Cinema O Vício - Cinema (O Vício - Cinema)

Godzilla Minus One foi o grande vencedor do Prêmio da Academia do Japão. O filme conquistou o coração do público e da crítica, destacando-se como uma obra cinematográfica única e impactante. Com uma narrativa envolvente e efeitos visuais impressionantes, Godzilla Minus One se consagrou como uma referência no cinema japonês.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Godzilla Minus One vence prêmio da Academia do Japão

• Monkey Man chega com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes

• Deadpool & Wolverine fará piada com Kevin Feige, diz ator

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.