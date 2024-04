Godzilla Minus One: Vencedor do Oscar 2024 por Melhores Efeitos Visuais

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Cinema O Vício - Cinema (O Vício - Cinema)

Godzilla Minus One foi o grande vencedor do Oscar 2024 na categoria de Melhores Efeitos Visuais. O filme impressionou a crítica e o público com sua qualidade visual e inovação tecnológica.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Oscar 2024 | Godzilla Minus One ganha por Melhores Efeitos Visuais

• Oscar 2024 | Robert Downey Jr. ganha como Melhor Ator Coadjuvante

• Star Wars | Daisy Ridley diz que não recebeu muitas ofertas para filmes depois de Ascensão Skywalker

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.