Godzilla x Kong: O Novo Império segue fazendo sucesso nas bilheterias

Alto contraste

A+

A-

Godzilla e Kong: O Novo Império Godzilla e Kong: O Novo Império (O Vício - Cinema)

Godzilla x Kong: O Novo Império segue destruindo na bilheteria global, conquistando cada vez mais espectadores ao redor do mundo. Com uma trama envolvente e cenas de ação espetaculares, o filme tem se destacado como um dos grandes sucessos do cinema atual.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Godzilla x Kong: O Novo Império segue destruindo na bilheteria global

• Duna: Parte 2 supera US$ 660 milhões globalmente

• Gladiador 2 ganha suposta data para trailer oficial

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.