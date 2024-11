Greta Gerwig clama por exibição nos cinemas para Nárnia Diretora mantém contato com Dan Lin, chefe da divisão de filmes da plataforma O post Nárnia | Greta Gerwig pede por exibição cinematográfica... O Vício|Do R7 14/10/2024 - 17h49 (Atualizado em 14/10/2024 - 17h49 ) twitter

Nárna na Netflix

De acordo com relatório exclusivo do Puck-News, Greta Gerwig (Barbie) têm "levantado preocupações" sobre não conseguir uma exibição cinematográfica para a sua adaptação de As Crônicas de Nárnia.

