GTA Online | Filme de Hamlet feito dentro do jogo chega ao Rotten Tomatoes com nota surpreendente Filme foi produzido inteiramente dentro do GTA Online O post GTA Online | Filme de Hamlet feito dentro do jogo chega ao Rotten Tomatoes... O Vício|Do R7 14/01/2025 - 13h47 (Atualizado em 14/01/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grand Theft Hamlet

O filme Grand Theft Hamlet, uma representação da peça de teatro de William Shakespeare feita no GTA Online, chega essa semana aos cinemas dos EUA, e aparece com nota surpreendente no Rotten Tomatoes.

Não perca a chance de saber mais sobre essa produção inovadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Aos 87 anos, Ridley Scott fará dois novos filmes em 2025

Mulher perde mais de US$ 800 mil em golpe envolvendo Brad Pitt feito por IA

Supergirl tem filmagens iniciadas