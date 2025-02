Guy Pearce não gosta de sua atuação em Amnésia: “uma porcaria” Ator reassistiu ao filme no começo do ano e não gostou nada da experiência O post Guy Pearce não gosta de sua atuação em Amnésia: “... O Vício|Do R7 01/02/2025 - 19h46 (Atualizado em 01/02/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Guy Pearce não gosta de sua atuação em Amnésia:

Recentemente, Guy Pearce viralizou dizendo que, após Amnésia (2001), foi impedido de trabalhar novamente com Christopher Nolan porque um executivo da Warner não gostava dele. O astro, no entanto, voltou atrás e compartilhou uma visão diferente do caso.

Para saber mais sobre a opinião de Guy Pearce e sua relação com o filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

É Assim que Acaba | Justin Baldoni lança site para combater acusações de Blake Lively

A Working Man | Jason Statham aparece em nova imagem oficial

Knives Out 3 | Veja nova imagem de Daniel Craig como Benoit Blanc