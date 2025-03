Gwyneth Paltrow se surpreende com número de participações de Pepper Potts no MCU "O que é isso?", questiona atriz sobre recente lançamento da Marvel Studios O post Gwyneth Paltrow se surpreende com número de participações...

O Vício|Do R7 19/03/2025 - 09h06 (Atualizado em 19/03/2025 - 09h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share