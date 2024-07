Harrison Ford é o Novo Grande Nome do MCU! Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios, está em festa com a entrada de Harrison Ford no MCU. A chegada do icônico ator promete... O Vício|Do R7 27/07/2024 - 22h43 (Atualizado em 27/07/2024 - 22h43 ) ‌



Kevin Feige

Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios, está em festa com a entrada de Harrison Ford no MCU. A chegada do icônico ator promete trazer novas dimensões e emoções para o universo cinematográfico que tanto amamos.

