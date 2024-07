Harrison Ford Reage com Irritação a Pergunta Inusitada Durante uma recente entrevista, Harrison Ford “se irrita” com uma pergunta que envolvia tanto seu icônico papel como Indiana Jones... O Vício|Do R7 28/07/2024 - 19h13 (Atualizado em 28/07/2024 - 19h13 ) ‌



Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Durante uma recente entrevista, Harrison Ford “se irrita” com uma pergunta que envolvia tanto seu icônico papel como Indiana Jones quanto o personagem Hulk Vermelho. A reação do ator surpreendeu a todos, mostrando que algumas questões podem ser mais delicadas do que parecem.

