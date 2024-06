Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban: Recorde de Relançamento no Brasil Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban teve um relançamento surpreendente no Brasil, quebrando recordes de bilheteria e conquistando...

Alto contraste

A+

A-

Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban

Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban teve um relançamento surpreendente no Brasil, quebrando recordes de bilheteria e conquistando fãs de todas as idades. O filme, parte da amada saga do bruxinho mais famoso do mundo, continua encantando o público mesmo após anos de seu lançamento original.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban tem relançamento recorde no Brasil

• Jeremy Renner esclarece sua saída da franquia de Missão: Impossível

• Um Lugar Silencioso: Dia Um recebe nova imagem com Lupita Nyong’o e Joseph Quinn



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.