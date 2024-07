O Vício |Do R7

Hellboy e o Homem Torto: Novidades sobre a estreia no Brasil Hellboy e o Homem Torto ganharam data de estreia no Brasil. O aguardado filme promete trazer muita ação e suspense para os fãs do...

Alto contraste

A+

A-

Hellboy e o Homem Torto ganharam data de estreia no Brasil. O aguardado filme promete trazer muita ação e suspense para os fãs do gênero. Além disso, a presença do Homem Torto promete adicionar um toque sombrio e misterioso à trama. Prepare-se para uma experiência cinematográfica única!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Hellboy e o Homem Torto ganha data de estreia no Brasil

• Superman | David Corenswet aparece com pose clássica em fotos do set

• Divertida Mente 2 se torna animação de maior público da história no Brasil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.