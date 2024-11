Herege, com Hugh Grant, tem boa estreia nos EUA Herege, com Hugh Grant, tem boa estreia nos EUA O Vício|Do R7 10/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 10/11/2024 - 16h09 ) twitter

Herege, com Hugh Grant

Herege, terror com Hugh Grant, arrecadou US$ 11 milhões em seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos, um desempenho levemente acima do esperado.

