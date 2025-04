Highlander | Amazon Studios negocia aquisição da franquia Remake será estrelado por Henry Cavill O post Highlander | Amazon Studios negocia aquisição da franquia apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 17/04/2025 - 18h46 (Atualizado em 17/04/2025 - 18h46 ) twitter

Reboot do Highlander

De acordo com relatório exclusivo do Deadline, a United Artists, da Amazon MGM Studios, está em negociações avançadas para adquirir os direitos de produção e distribuição do remake de Highlander.

