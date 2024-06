Hiroyuki Sanada em negociações para papel no filme Ghost of Tsushima Hiroyuki Sanada está em negociações para um papel no filme Ghost of Tsushima, de acordo com rumores. O ator japonês, conhecido por...

Hiroyuki Sanada está em negociações para um papel no filme Ghost of Tsushima, de acordo com rumores. O ator japonês, conhecido por seus papéis em produções como "O Último Samurai" e "Wolverine", pode se juntar ao elenco do aguardado longa-metragem baseado no popular jogo de videogame.

