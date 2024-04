Homem-Aranha 4: Anúncio do relançamento nos cinemas dos EUA se torna viral O vídeo do relançamento nos cinemas do Homem-Aranha nos EUA está causando um grande impacto nas redes sociais, tornando-se viral...

Há 15 anos, Homem-Aranha 4 era anunciado

O vídeo do relançamento nos cinemas do Homem-Aranha nos EUA está causando um grande impacto nas redes sociais, tornando-se viral em questão de horas. Com cenas inéditas e uma nova abordagem, os fãs do super-herói estão cada vez mais empolgados com essa novidade.

