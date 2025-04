Homem-Aranha 4 se passará ao mesmo tempo dos eventos de Vingadores: Doomsday, diz insider De acordo com um novo rumor, o filme Homem-Aranha 4, chamado de Um Novo Dia, terá uma posição bem importante na cronologia do MCU.... O Vício|Do R7 13/04/2025 - 21h26 (Atualizado em 13/04/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De acordo com um novo rumor, o filme Homem-Aranha 4, chamado de Um Novo Dia, terá uma posição bem importante na cronologia do MCU. Acontece que, de acordo com o insider Jeff Sneider, a Marvel Studios e a Sony Pictures teriam decidido por colocar o filme acontecendo simultaneamente com os eventos de Vingadores: Doomsday.

Para mais detalhes sobre essa conexão intrigante entre os filmes, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos ganha novo teaser

Cillian Murphy afirma que filme de Peaky Blinders é “para os fãs”

Drop: Ameaça Anônima tem estreia positiva nas bilheterias dos EUA