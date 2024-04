Horizon: An American Saga | Épico faroeste com Kevin Costner ganha trailer

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Cinema O Vício - Cinema (O Vício - Cinema)

Horizon: An American Saga, um épico faroeste estrelado por Kevin Costner, acaba de ganhar um novo trailer empolgante. A trama promete levar os espectadores a uma jornada intensa e repleta de ação no Velho Oeste, com Costner brilhando mais uma vez em seu papel. Confira o trailer para ter um gostinho do que está por vir nessa emocionante história.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Horizon: An American Saga | Épico faroeste com Kevin Costner ganha trailer

• Filho de Frank Herbert exalta Duna: Parte 2

• Homem-Aranha: Através do Aranhaverso | Diretor revela como seria o final original

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.