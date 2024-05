Horizon: An American Saga - Novo pôster revelado! Horizon: An American Saga, de Kevin Costner, ganha destaque com um novo pôster que promete surpreender os fãs. A série promete trazer...

Alto contraste

A+

A-

Horizon: An American Saga, de Kevin Costner, ganha destaque com um novo pôster que promete surpreender os fãs. A série promete trazer uma história envolvente e emocionante, com um elenco de peso e uma produção de alta qualidade. A expectativa só aumenta com essa nova imagem divulgada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Bad Boys: Até o Fim | Screen X e 4DX revelam cartazes inéditos

• Horizon: An American Saga, de Kevin Costner, ganha novo pôster

• Twisters é destaque em capas da Total Film



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.