Horizon | Kevin Costner em destaque no novo filme Horizon | Projeções de bilheteria preocupam. O novo filme "Horizon" tem chamado atenção do público desde o anúncio do elenco, com...

Alto contraste

A+

A-

Kevin Costner em Horizon

Horizon | Projeções de bilheteria preocupam. O novo filme "Horizon" tem chamado atenção do público desde o anúncio do elenco, com destaque para a presença de Kevin Costner. As projeções iniciais de bilheteria têm gerado preocupações entre os produtores e fãs, que aguardam ansiosamente a estreia nas telonas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Horizon | Projeções de bilheteria preocupam

• Aquaman 2: O Reino Perdido quase teve retorno de personagem importante, diz ator

• Academia considera criar categoria para dublês no Oscar



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.