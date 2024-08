Hugh Jackman Revive o Wolverine em Nova Selfie Hugh Jackman compartilhou uma selfie com seu icônico uniforme do Wolverine, reavivando a nostalgia entre os fãs do personagem. A... O Vício|Do R7 16/08/2024 - 12h46 (Atualizado em 16/08/2024 - 12h46 ) ‌



Hugh Jackman Wolverine

Hugh Jackman compartilhou uma selfie com seu icônico uniforme do Wolverine, reavivando a nostalgia entre os fãs do personagem. A imagem traz à tona a expectativa em torno de seu retorno ao papel que o consagrou no universo dos super-heróis.

