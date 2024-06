Ian McKellen: O Magneto de X-Men sofre fratura no pulso em acidente no palco

O Vício |Do R7

Ian McKellen como Magneto em X-Men

Ian McKellen, conhecido por interpretar o icônico Magneto na franquia X-Men, sofreu uma fratura no pulso após cair do palco durante uma peça de teatro. O incidente chocou fãs e levantou preocupações sobre a saúde do renomado ator.

