Imagem exclusiva da fazenda dos Kent em Superman Superman | Veja imagem da suposta fazenda dos Kent no filme. Neste novo filme do Superman, uma imagem exclusiva da fazenda dos Kent...

Superman-fazenda-dos-Kent

Superman | Veja imagem da suposta fazenda dos Kent no filme. Neste novo filme do Superman, uma imagem exclusiva da fazenda dos Kent foi divulgada, revelando detalhes surpreendentes do cenário. A fazenda dos Kent sempre foi um local icônico nas histórias do herói, e agora os fãs podem ter um vislumbre do que esperar neste novo longa-metragem.

