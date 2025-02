Início das filmagens de Avengers: Doomsday sofreu adiamento, diz rumor Roteiro, supostamente, não está pronto O post Início das filmagens de Avengers: Doomsday sofreu adiamento, diz rumor apareceu primeiro... O Vício|Do R7 15/02/2025 - 19h45 (Atualizado em 15/02/2025 - 19h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filmagens de Vingadores 5

De acordo com Daniel Ritchman, as filmagens do aguardado Avengers: Doomsday não vão começar em março, como vinha sendo apontado nas últimas semanas.

Para mais detalhes sobre essa produção tão esperada, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Anthony Mackie comenta sobre Sebastian Stan na liderança de Thunderbolts*

Alien: Romulus | Diretor planeja filmagens da sequência para este ano

Como Treinar o Seu Dragão | Primeiro filme animado foi “feito às pressas”, afirma diretor