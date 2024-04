Internet reage com humor a cena de Rebel Moon – Parte 2 de Zack Snyder A internet está reagindo com muito humor a uma cena específica de Rebel Moon – Parte 2, o novo filme de Zack Snyder. As redes sociais...

Alto contraste

A+

A-

A internet está reagindo com muito humor a uma cena específica de Rebel Moon – Parte 2, o novo filme de Zack Snyder. As redes sociais estão repletas de memes e comentários engraçados sobre o momento em questão, mostrando como os fãs estão interagindo de forma descontraída com a produção.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Internet faz piada com cena de Rebel Moon – Parte 2 de Zack Snyder

• John Travolta deve voltar para sequência de A Outra Face, diz rumor

• James Gunn reage à declaração de Zack Snyder sobre o DCU



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.