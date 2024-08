Isabela Merced Elogia James Gunn em Novo Filme do Superman Isabela Merced, que está se preparando para seu papel no novo filme do Superman, elogiou a dedicação e a preparação de James Gunn... O Vício|Do R7 15/08/2024 - 11h17 (Atualizado em 15/08/2024 - 11h17 ) ‌



Superman: Legacy

Isabela Merced, que está se preparando para seu papel no novo filme do Superman, elogiou a dedicação e a preparação de James Gunn para o projeto. A atriz destacou a importância do trabalho do diretor na construção do universo do herói.

