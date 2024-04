Isabela Merced se impressiona com efeitos práticos em Alien: Romulus Isabela Merced, atriz de Alien: Romulus, ficou surpresa com os efeitos práticos utilizados durante as filmagens do longa.Leia a...

Alto contraste

A+

A-

Isabela Merced, atriz de Alien: Romulus, ficou surpresa com os efeitos práticos utilizados durante as filmagens do longa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Alien: Romulus | Isabela Merced ficou surpresa com efeitos práticos do filme

• Taylor Swift menciona GTA em canção de novo álbum

• Ghostbusters: Apocalipse de Gelo se aproxima de US$ 180 milhões em bilheteria



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.