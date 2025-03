Jake Schreier fez propostas para projetos da Marvel antes de dirigir Thunderbolts* Cineasta queria trabalhar com o estúdio há muito tempo O post Jake Schreier fez propostas para projetos da Marvel antes de dirigir... O Vício|Do R7 13/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bucky nos Thunderbolts

O diretor Jake Schreier revelou que, antes de ser confirmado para dirigir o filme Thunderbolts* da Marvel Studios, ele apresentou propostas para outros projetos do estúdio. Em entrevista para a Empire, Schreier contou que tentou emplacar ideias para Guardiões da Galáxia e Homem-Aranha: De Volta ao Lar, mas não obteve sucesso.

Saiba mais sobre essa trajetória e as novidades do filme no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Pecadores ganha pôster inédito com Michael B. Jordan

Thunderbolts* | Diretor comenta comparações com Esquadrão Suicida

Moana 3 | Diretores dizem o que vão explorar em novo filme