Alto contraste

A+

A-

Superman-James-Gunn-Wendell-Pierce-Perry-White Superman-James-Gunn-Wendell-Pierce-Perry-White (O Vício - Cinema)

James Gunn confirmou Wendell Pierce no papel de Perry White em Superman. O anúncio trouxe entusiasmo aos fãs do universo do herói.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Superman | James Gunn confirma Wendell Pierce como Perry White

• Superman | Nicholas Hoult detalha testes de tela com James Gunn

• Quanto Duna: Parte 2 precisa arrecadar para dar lucro?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.