James Gunn dá pistas de introdução do Capitão Átomo no DCU

Capitão Átomo e James Gunn, CEO do DCU Capitão Átomo e James Gunn, CEO do DCU (O Vício - Cinema)

O diretor James Gunn deu algumas pistas sobre a possível introdução do Capitão Átomo no Universo Estendido da DC. Segundo Gunn, o personagem tem potencial para ser uma adição interessante ao universo cinematográfico da DC Comics. Saiba mais sobre essa possível novidade no site Filmes - O Vício.

