James Gunn desmente envolvimento de roteiristas no Batman do DCU James Gunn nega envolvimento de roteiristas no Batman do DCU. O diretor afirmou que os rumores sobre a participação de outros roteiristas...

Alto contraste

A+

A-

Batman do Andy Muschietti

James Gunn nega envolvimento de roteiristas no Batman do DCU. O diretor afirmou que os rumores sobre a participação de outros roteiristas no projeto são infundados, reforçando que ele está totalmente dedicado ao desenvolvimento do filme.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• James Gunn nega envolvimento de roteiristas no Batman do DCU

• Superman | Chris Pratt aparece em imagem de bastidores

• Jordan Peele define data de estreia do seu próximo filme



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.