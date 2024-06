James Gunn desmente rumores sobre escalação do Batman do DCU

O Vício |Do R7

Batman do DCU

James Gunn negou os rumores de que estaria envolvido na escalação do Batman do DCU. O diretor, conhecido por seu trabalho em filmes de super-heróis, esclareceu a situação em suas redes sociais, afirmando que não está ligado ao projeto. A notícia surgiu após especulações na mídia sobre a possível participação de Gunn na escolha do ator para interpretar o icônico personagem da DC Comics.

