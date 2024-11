James Gunn e a origem de Krypto em Superman Será a primeira vez que o cachorro kryptoniano aparece em um filme em live-action O post Superman | James Gunn revela inspiração para... O Vício|Do R7 15/10/2024 - 14h30 (Atualizado em 15/10/2024 - 14h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

James Gunn, o novo diretor do filme do Superman, revelou recentemente quais foram suas principais inspirações para a criação de Krypto, o famoso cão de estimação do Homem de Aço. Em uma entrevista, Gunn compartilhou detalhes sobre como a história do supercão se entrelaça com a narrativa do novo longa-metragem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Superman | James Gunn revela inspiração para Krypto

• O Macaco | Novo terror da NEON ganha trailer oficial

• Beatles | Paul Mescal comenta sobre possibilidade de interpretar Paul McCartney



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.