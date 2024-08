James Gunn esclarece rumor sobre trilha sonora de Superman Não espere ouvir essa música específica na trilha sonora do filme O post Superman | James Gunn desmente rumor sobre música usada no... O Vício|Do R7 30/08/2024 - 16h31 (Atualizado em 30/08/2024 - 16h31 ) ‌



Por meio do Threads, o diretor James Gunn negou um inusitado rumor que apontava que a música "Tubthumping", de Chumbawamba, faria parte da trilha sonora de Superman, já que teria sido tocada no set durante as gravações. O cineasta ficou sabendo do boato quando alguém lhe enviou pelas redes sociais, mas confirmou que não é verdadeiro.

