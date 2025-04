James Gunn explica por que David Corenswet é o Superman perfeito Ator nunca escondeu que seu objetivo era dar vida ao herói na tela grande O post James Gunn explica por que David Corenswet é o Superman... O Vício|Do R7 01/04/2025 - 19h07 (Atualizado em 01/04/2025 - 19h07 ) twitter

Descrição do Superman

Faltam poucas horas para a realização do painel da Warner Bros. Pictures na CinemaCon, onde Superman e outras produções da DC Studios ganharão destaque. Nisso, a Time Magazine publicou um artigo com muitos detalhes relacionados ao longa-metragem do Homem de Aço. O diretor e roteirista James Gunn, por exemplo, explicou por que David Corenswet surgiu como a escolha perfeita.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e descubra todos os detalhes sobre essa nova abordagem do super-herói!

