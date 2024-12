James Gunn quer que DC Studios seja lar de todo tipo de obra Gunn quer personagens da DC nas mãos de grandes cineastas em obras de diferentes gêneros O post James Gunn quer que DC Studios seja... O Vício|Do R7 04/12/2024 - 22h30 (Atualizado em 04/12/2024 - 22h30 ) twitter

À medida que os projetos da DC Studios são revelados, parte do público — especialmente os acostumados com a 'fórmula Marvel' — estranha a amplitude dos gêneros. Por exemplo, o mesmo estúdio que está fazendo um Superman (2025) completamente abraçado à fantasia, também está produzindo uma série dos Lanternas policial e realista, além de um Sgt. Rock dirigido por um conceituado 'diretor de festivais'. O plano de James Gunn, no entanto, é justamente oferecer essa grande variedade de obras para o público.

