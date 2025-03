James Gunn revela conversa com Jason Momoa sobre Lobo no início da DC Studios Um papel que Momoa sempre quis interpretar O post James Gunn revela conversa com Jason Momoa sobre Lobo no início da DC Studios apareceu... O Vício|Do R7 10/03/2025 - 15h30 (Atualizado em 10/03/2025 - 15h30 ) twitter

Jason Momoa Lobo DCU

James Gunn, co-CEO da DC Studios, revelou em uma publicação no X (antigo Twitter) que discutiu a possibilidade de Jason Momoa interpretar o personagem Lobo logo no início de sua gestão, ao lado de Peter Safran. A publicação foi feita no aniversário do personagem.

