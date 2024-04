James Gunn revela detalhes sobre possível aparição do Desafiador no Universo DC

Desafiador no Universo DC Desafiador no Universo DC (O Vício - Cinema)

James Gunn deu uma pista interessante sobre a possível aparição do Desafiador no Universo DC. O diretor tem chamado a atenção dos fãs com suas revelações e promete surpresas para os próximos filmes.

