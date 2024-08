James Gunn Revela Motivos para Evitar Refilmagens em Superman James Gunn, o novo responsável pelo universo cinematográfico do Superman, explicou recentemente por que evita refilmagens. Segundo... O Vício|Do R7 11/08/2024 - 14h36 (Atualizado em 11/08/2024 - 14h36 ) ‌



Filmagens de Superman

James Gunn, o novo responsável pelo universo cinematográfico do Superman, explicou recentemente por que evita refilmagens. Segundo ele, essa prática pode comprometer a visão original do projeto e a experiência do público.

