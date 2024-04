James Gunn revela novidades sobre cenas de voo de Superman James Gunn revelou que as cenas de voo de Superman em seu próximo filme serão mais complexas do que as de Adam Warlock.Leia a matéria...

Alto contraste

A+

A-

James Gunn e Superman em HQ da DC

James Gunn revelou que as cenas de voo de Superman em seu próximo filme serão mais complexas do que as de Adam Warlock.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• James Gunn diz que cenas de voo de Superman serão mais complexas que as de Adam Warlock

• Chris Pine gera comentários por aparecer com visual inesperado em restaurante

• Family Guy | Criador comenta possibilidade de série animada ganhar um filme



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.