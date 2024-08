James Gunn Revela Novidades sobre o Elenco de Guardiões da Galáxia no DCU James Gunn recentemente abordou o envolvimento do elenco de Guardiões da Galáxia no DCU, revelando detalhes que podem surpreender... O Vício|Do R7 22/08/2024 - 08h31 (Atualizado em 22/08/2024 - 08h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

James Gunn Guardiões da Galáxia DCU

James Gunn recentemente abordou o envolvimento do elenco de Guardiões da Galáxia no DCU, revelando detalhes que podem surpreender os fãs. O diretor, conhecido por seu trabalho na Marvel, está agora à frente de novos projetos no universo DC.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• James Gunn aborda envolvimento do elenco de Guardiões da Galáxia no DCU

• Deadpool & Wolverine | Traje descartado de Elektra traz referência ao Demolidor

• The Mandalorian & Grogu recebe atualização de produção com Pedro Pascal