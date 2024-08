James Gunn Revela Sua Visão Inovadora para Superman James Gunn defende sua abordagem única para os efeitos visuais do novo filme do Superman, prometendo uma experiência inovadora para... O Vício|Do R7 18/08/2024 - 15h46 (Atualizado em 18/08/2024 - 15h46 ) ‌



Filmagens de Superman

James Gunn defende sua abordagem única para os efeitos visuais do novo filme do Superman, prometendo uma experiência inovadora para os fãs do herói. O diretor acredita que sua visão trará uma nova dimensão à narrativa e à estética do personagem.

