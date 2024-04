James Mangold surpreende fãs ao revelar imagem de Timothée Chalamet como Bob Dylan

Alto contraste

A+

A-

James-Mangold-Timothée-Chalamet-como-Bob-Dylan James-Mangold-Timothée-Chalamet-como-Bob-Dylan (O Vício - Cinema)

James Mangold divulgou recentemente uma foto oficial de Timothée Chalamet caracterizado como Bob Dylan, surpreendendo os fãs e gerando grande expectativa para o lançamento do filme. A imagem revela Chalamet com uma incrível semelhança com o icônico músico, despertando ainda mais curiosidade sobre a interpretação do ator no papel.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• James Mangold divulga foto oficial de Timothée Chalamet como Bob Dylan

• Scooby-Doo 3 | James Gunn iria dirigir filme cancelado

• Chefe da DC, James Gunn celebra aniversário de 20 anos de Scooby-Doo 2

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.