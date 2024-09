Jared Leto pode ser o novo vilão em Mestres do Universo Ator, que já viveu o Coringa, pode voltar a usar a sua "risada" como mais um vilão O post Mestres do Universo | Jared Leto pode interpretar... O Vício|Do R7 10/09/2024 - 17h43 (Atualizado em 10/09/2024 - 17h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

De acordo com o The InSneider, do jornalista Jeff Sneider, Jared Leto pode interpretar o vilão Esqueleto no próximo filme de Mestres do Universo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Mestres do Universo | Jared Leto pode interpretar Esqueleto

• A Hora do Vampiro ganha data de estreia na Max

• Um Maluco no Golfe 2 | Bad Bunny se junta ao elenco