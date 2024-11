Jeffrey Wright sugere vilão inusitado para Batman: Parte 2 Jeffrey Wright sugere vilão inusitado para Batman: Parte 2 O Vício|Do R7 29/11/2024 - 17h10 (Atualizado em 29/11/2024 - 17h10 ) twitter

Jeffrey Wright em Batman

Em entrevista para o The Movie Dweeb, Jeffrey Wright falou sobre seu retorno em Batman: Parte 2, revelando que o vilão do Batman que ele mais gostaria de enfrentar como James Gordon é James Gordon Jr., o filho psicopata do comissário de Gotham.

