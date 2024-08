Jenna Ortega critica a hipocrisia de Hollywood Jenna Ortega disparou contra o “politicamente correto” de Hollywood, expressando sua frustração com a forma como a indústria lida... O Vício|Do R7 08/08/2024 - 19h16 (Atualizado em 08/08/2024 - 19h16 ) ‌



Jenna Ortega em Beetlejuice Beetlejuice

Jenna Ortega disparou contra o “politicamente correto” de Hollywood, expressando sua frustração com a forma como a indústria lida com questões sociais e culturais. A atriz, conhecida por seu papel em Beetlejuice, não hesitou em criticar a hipocrisia que, segundo ela, permeia as produções cinematográficas atuais.

