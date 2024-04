Jeremy Renner diz o que espera explorar de Gavião Arqueiro no MCU

Alto contraste

Jeremy Renner com visual de Gavião Arqueiro

Jeremy Renner, conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro no Universo Cinematográfico da Marvel, revelou o que espera explorar do personagem em futuros projetos. Segundo o ator, ele está ansioso para aprofundar a história e o desenvolvimento do Gavião Arqueiro, mostrando diferentes aspectos de sua personalidade e explorando suas habilidades de forma mais intensa. Saiba mais sobre as expectativas de Renner para o futuro do personagem no site do nosso parceiro Filmes - O Vício. Consulte a matéria completa e fique por dentro de todas as novidades!

