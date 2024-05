O Vício |Do R7

Jeremy Renner se junta ao elenco de Knives Out 3 Knives Out 3 está ganhando mais um nome de peso em seu elenco. Jeremy Renner foi confirmado para fazer parte da sequência do aclamado...

Knives Out 3 está ganhando mais um nome de peso em seu elenco. Jeremy Renner foi confirmado para fazer parte da sequência do aclamado filme. Com isso, a expectativa dos fãs só aumenta para ver o que essa nova adição trará para a trama.

