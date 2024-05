O Vício |Do R7

Jesse Plemons: A consagração em Cannes

Jesse Plemons em Tipos de Gentileza

Jesse Plemons conquistou o prêmio de Melhor Ator em Cannes, com sua atuação marcante em "Tipos de Gentileza". O reconhecimento veio em meio a uma competição acirrada, destacando o talento e a dedicação do ator em seu papel. A premiação consagra Plemons como um dos grandes nomes do cinema atual.

