Jessica Chastain fará novo filme de terror do diretor de Cuidado Com Quem Chama James Wan irá produzir

De acordo com relatório exclusivo do Deadline, a indicada ao Oscar Jessica Chastain (A Hora Mais Escura, IT: A Coisa - Capítulo 2) irá estrelar a adaptação de Incidents Around the House para a Atomic Monster e Blumhouse.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades do cinema!

