Jogos Vorazes | Charlie Plummer é cotado para estrelar filme do jovem Haymitch

Haymitch dos Jogos Vorazes

De acordo com relatório exclusivo do Nexus Point News, Charlie Plummer está sendo cotado para estrelar Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, filme focado no jovem Haymitch Abernathy.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades!

